Подчеркните слова в которых 3 слога Выпиши их разделяя для переноса корова подоко??ник собака компот колокольчик коньки тракторист

Русский язык

Подчеркните слова в которых 3 слога Выпиши их разделяя для переноса корова подоко??ник собака компот колокольчик коньки тракторист

Автор: Гость