Подчеркните слова в которых 3 слога Выпиши их разделяя для переноса корова подоко??ник собака компот колокольчик коньки тракторист
Русский язык
Подчеркните слова в которых 3 слога Выпиши их разделяя для переноса корова подоко??ник собака компот колокольчик коньки тракторист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова которые виз 3-ёх слогов будут в скобках (ко-ро-ва)(со-ба-ка)ком-пот,ко-ло-коль-чик,(ко-нь-ки)(Трак-то-рист)
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