Подчеркните слово которое выпадает из данного ряда: Тулуп, кушак, душегрея, дерюга. Замените это слово так, чтобы новый термин не выпадал из ряда. Составьте текстовое задани е таким образом, чтобы в левом столбике н...

Подчеркните слово которое выпадает из данного ряда: Тулуп, кушак, душегрея, дерюга. Замените это слово так, чтобы новый термин не выпадал из ряда. Составьте текстовое задани е таким образом, чтобы в левом столбике находились данные термины (один из которых внесен вами ), а в правом - их определения. Обратите внимание , что одно определение должно оставаться лишним.