Подчеркните слово которое выпадает из данного ряда: Тулуп, кушак, душегрея, дерюга. Замените это слово так, чтобы новый термин не выпадал из ряда. Составьте текстовое задани е таким образом, чтобы в левом столбике н...
Подчеркните слово которое выпадает из данного ряда: Тулуп, кушак, душегрея, дерюга. Замените это слово так, чтобы новый термин не выпадал из ряда. Составьте текстовое задани е таким образом, чтобы в левом столбике находились данные термины (один из которых внесен вами ), а в правом - их определения. Обратите внимание , что одно определение должно оставаться лишним.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. тулуп;2. кушак;3. душегрея;4. лапти.а) длинная шуба из овчины с большим воротником;б) пояс из широкого куска материи;в) теплая кофта без рукавов;г) плетеная обувь из лыка или бересты;д) кусок ткани, навертывавшейся на ноги при ношении лаптей.Ответы: 1а, 2б, 3в, 4г.