Подчеркните в словах изученные орфограммы!!!Зацвела ива. Каждый ивовый барашек - пуховый желтый цыпленок: сидит и светится. Пальцем тронешь - пожелтее т палец. Щелкнешь - золотой дымок запарит. Понюхаешь - мед. ...
Подчеркните в словах изученные орфограммы!!!Зацвела ива. Каждый ивовый барашек - пуховый желтый цыпленок: сидит и светится. Пальцем тронешь - пожелтее т палец. Щелкнешь - золотой дымок запарит. Понюхаешь - мед. Разобрать слово как часть речи: Понюхаешь.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Понюхаешь - глагол, н.ф. - нюхать, будущее вр., ед. ч..