Подчеркните в словах изученные орфограммы!!!Зацвела ива. Каждый ивовый барашек - пуховый желтый цыпленок: сидит и светится. Пальцем тронешь - пожелтее т палец. Щелкнешь - золотой дымок запарит. Понюхаешь - мед. Разобрать слово как часть речи: Понюхаешь.