Подчеркну буквы гласных в бездарно словах ворона,Воронята,сорока,воробей,петух и курица,гусь и утка

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Подчеркну буквы гласных в бездарно словах ворона,Воронята,сорока,воробей,петух и курица,гусь и утка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ворона - в(а)рона воронята - в(а)р(а)нята сорока - с(а)рока воробей - в(а)р(а)бей петух - п(и)тух курица кур(и)ца (может быть е) гусь - нет безударных утка - нет безударных
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