Подчеркнуть главные члены предложения. На пятые сутки,на рассвете,туман рассеял??я,и по правому борту открылись берега Норвегии.
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Подчеркнуть главные члены предложения. На пятые сутки,на рассвете,туман рассеял??я,и по правому борту открылись берега Норвегии.
Ответ(ы):
Гость:
Туман рассеялся и берега открылись, вроде так
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