Подчеркнуть главные звуки.Поехал мужик рыбу ловить.Наложил полные сани и едет обратно.Вдруг видит на дороге лису.Взял ее,бросил в сани и поехал дальше. Оля и Петя гуляли в лесу.Громко гудел жук.Он сел на старый пень .У жука усы.
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Подчеркнуть главные звуки.Поехал мужик рыбу ловить.Наложил полные сани и едет обратно.Вдруг видит на дороге лису.Взял ее,бросил в сани и поехал дальше. Оля и Петя гуляли в лесу.Громко гудел жук.Он сел на старый пень .У жука усы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОЕхАл мУжИк рЫбУ лОвИть нАлОжИл пОлнЫЕ сАнИ и ЕдЕт ОбрАтнО вдрУг вИдИт нА дОрОгЕ лИсУ взЯл ЕЕ брОсИл в сАнИ и пОеЕхАл дПльшЕ ОлЯ и пЕтЯ гУлЯлИ в лЕсУ грОмкО гУдЕл жУк Он сЕл нА стАрЫй пЕнь У жУкА УсЫ
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