ПОДЧЕРКНУТЬ ГР. ОСНОВУ спасибо!!!! 1)Что здесь произошло? 2) Ландыши ядовиты. 3) На??более ценна чёрная смородина. 4) Дорогой друг, почему вы не писали? 5) Стебель длинный, узловатый, высотой 30–40 см. 6) Мы долго шли по...

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ПОДЧЕРКНУТЬ ГР. ОСНОВУ спасибо!!!! 1)Что здесь произошло? 2) Ландыши ядовиты. 3) На??более ценна чёрная смородина. 4) Дорогой друг, почему вы не писали? 5) Стебель длинный, узловатый, высотой 30–40 см. 6) Мы долго шли по следам Робинзона Крузо, догоняли его, а частенько и перегоняли. 7) Путешествие в зимний лес – это путешествие в сказочное царство. 8) Пусть будет свет! 9) Возьми с собой гитару. 10) Утро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произошло ландыши ядовиты смородина ценна вы не писали стебель длинный, узловатый, высотой... мы шли, догоняли, перегоняли путешествие (подл) - путешествие (сказ) пусть будет (все вместе сказ) свет (подл) возьми
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