ПОДЧЕРКНУТЬ ГР. ОСНОВУ спасибо!!!! 1)Что здесь произошло? 2) Ландыши ядовиты. 3) На??более ценна чёрная смородина. 4) Дорогой друг, почему вы не писали? 5) Стебель длинный, узловатый, высотой 30–40 см. 6) Мы долго шли по...

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ПОДЧЕРКНУТЬ ГР. ОСНОВУ спасибо!!!! 1)Что здесь произошло? 2) Ландыши ядовиты. 3) На??более ценна чёрная смородина. 4) Дорогой друг, почему вы не писали? 5) Стебель длинный, узловатый, высотой 30–40 см. 6) Мы долго шли по следам Робинзона Крузо, догоняли его, а частенько и перегоняли. 7) Путешествие в зимний лес – это путешествие в сказочное царство. 8) Пусть будет свет! 9) Возьми с собой гитару. 10) Утро

Автор: Гость