Подчеркнуть и решить только те выражения, в которых деление выполняется с остатком. 59:3= . 78:12= . 60:8= . 44:18= . 51:17= . 54:12= . 75:14= . 72:4= . 87:28= .

Математика
Подчеркнуть и решить только те выражения, в которых деление выполняется с остатком. 59:3= . 78:12= . 60:8= . 44:18= . 51:17= . 54:12= . 75:14= . 72:4= . 87:28= .
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1), 2), 3),4),6),7),9) Надо подчеркнуть 5),8)  Не надо подчеркивать
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