Подчеркнуть имена существительные. Росла во дворе большая рябина. Настали холодн??е деньки. Голодно птицам. На рябину слетелись стаи Дроздов. Ребятам стало жаль гостей. Они повесили им кормушку. Насыпали разных зерен, крошек хл...
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Подчеркнуть имена существительные. Росла во дворе большая рябина. Настали холодн??е деньки. Голодно птицам. На рябину слетелись стаи Дроздов. Ребятам стало жаль гостей. Они повесили им кормушку. Насыпали разных зерен, крошек хлеба. Дрозды были рады вкусному обеду. Хорошие друзья у птиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дворе Рябина Деньки Птицам Рябину Стай Дроздов Ребятам Гостей Кормушку Зёрен Крошек Хлеба Дрозды Обеду Друзья У птиц Эти существительные почеркнипочеркни!!!
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