Подчеркнуть несклоняемые имена существительные. ОКНО,МЕТРО,ПАЛЬТО,КИНО,СЕЛО,ПИАНИНО,КОФЕ,ПОЛЕ,КАФЕ,ЧИСЛО,КАКАО,МОЛОКО,СЕНО,ШОССЕ,ФИЛЕ,СЕДЛО,ГОРЕ.
Русский язык
Подчеркнуть несклоняемые имена существительные. ОКНО,МЕТРО,ПАЛЬТО,КИНО,СЕЛО,ПИАНИНО,КОФЕ,ПОЛЕ,КАФЕ,ЧИСЛО,КАКАО,МОЛОКО,СЕНО,ШОССЕ,ФИЛЕ,СЕДЛО,ГОРЕ.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Для легкового автомабилятребуется 9л бензинана 100км пути скольколитровбензинапо??ребуетсяна 500км пути при той же норме расхода бензина
Математика