Подчеркнуть однокоренные слова и выделить в них корень. Проплясали по снегам снежные метели. Снегири снеговикам песню просвистели.

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Подчеркнуть однокоренные слова и выделить в них корень. Проплясали по снегам снежные метели. Снегири снеговикам песню просвистели.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегам,снегири,снеговикам-корень снег снежные-корень снеж
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