Подчеркнуть однородные предложения нет поля и луга без жёлтого одуванчика синего василька белой ромашки

Русский язык
Подчеркнуть однородные предложения нет поля и луга без жёлтого одуванчика синего василька белой ромашки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поля и луга - однородные дополнения( пунктиром); одуванчика, василька, ромашки- однор дополнения . Нет поля и луга без желтого одуванчика, синего василька, белой ромашки.
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