Подчеркнуть основу предложения. Указать падеж существительных. Пастух расстегн??л воротник синей рубашки, снял старую шляпу, сел на ствол поваленной березы.
Русский язык
Подчеркнуть основу предложения. Указать падеж существительных. Пастух расстегн??л воротник синей рубашки, снял старую шляпу, сел на ствол поваленной березы.
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