Подчеркнуть в словах изученные орфограммы: Яблока, машина, девочка, коньки, сорока, чашка, карандаш, пенал, кролик, обезьяна, молоток, воробей, капуста.
Русский язык
Подчеркнуть в словах изученные орфограммы: Яблока, машина, девочка, коньки, сорока, чашка, карандаш, пенал, кролик, обезьяна, молоток, воробей, капуста.
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