Подчеркнуть основу и указать второстепенные. Серебрянные паутинки летели над полем. ярко сверкала над рекой молния. утром прилетели краснопрудные снегири. на небо выплыло крас ное солнышко. тетерева клевали березовые ...
Подчеркнуть основу и указать второстепенные. Серебрянные паутинки летели над полем. ярко сверкала над рекой молния. утром прилетели краснопрудные снегири. на небо выплыло крас ное солнышко. тетерева клевали березовые почвы.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Паутинки-подлежащее,летели-сказуемое,серебряные(с одной н)-определение,над полем-обстоятельство. Молния-подлежащее,сверкала-сказуемое,ярко-обстоятельство,над рекой-дополнение. Снегири-подлежащее,прилетели-сказуемое,утром-обстоятельство,краснопрудные-определение. Солнышко-подлежащее,выплыло-сказуемое,на небо-обстоятельство,красное-определение. Тетерева-подлежащее,клевали-сказуемое,берёзовые-определение,почвы-дополнение. Подлежащее подчёркивается одной чертой,сказуемое двумя чертами,определение волнистой линией,обстоятельство точкой-тире,дополнение пунктиром.