Поделитесь, пожалуйста , грамматическими сказками о звуках и буквах, о частях речи , о падежах и предлогах

Гость: Гость:

В царстве Морфологии жили Предлоги. Они ничего не обозначали: ни предметов, ни признаков, ни действий. Как говорят, ни в зуб ногой. Другие части речи возмущались и говорили: « Вы, Предлоги, нам совсем не нужны, вы ничего не обозначаете». Предлоги, огорчившись, подумали: « Может, и вправду мы в Морфологии никому не нужны» . И ушли, повесив носы. Однажды король по имени Русский язык дал всем частям речи задание-построить предложение. Ох, и трудная оказалась задача. И так вставали части речи и сяк. Ничего не получается, никак не поймут друг друга. «Может быть Предлоги нам помогут?» -решили они. Позвали их. Дружелюбные Предлоги откликнулись на эту просьбу. Взялись за ручки все части речи, существительным помогли встать в нужные падежи. Все работали засучив рукава. И совершилось чудо! Части речи были на седьмом небе. Получилось грамотное предложение. Государственная задача была выполнена. Король Русский язык рот разинул, когда увидел это творение. С тех пор существительные, прилагательные и глаголы не задирают носы. И все знают, что у каждой части речи своя служба.