Подготовить развернутый ответ по теме деятельность антигитлеровской колиции

Началом деятельности антигитлеровской коалиции можно считать советско - английское соглашение о совместных действиях в войне против германии ( 1941 год ) далее последовало подписание Вашингтонской декларации государств против фашизма (1942) советско- английский договор о союзе в войне против германии ( 1942) следующим этапом стал ряд международных конференций целью которых было объединение усилий в борьбе с фашистской Германией. тегеранская 1943, ялтинская 1945 Потсдамская 1945