Подготовить сообщение о информации в жизни общества

С самой древности после того как люди объединялись в коллектив, род, стали проявляться нормы жизни и поведений в обществе! Нормой жизни являлось в добыче еды, огня для рода! Они стали охотиться вместе поскольку понимали что это верный путь решения проблемы. Сказать что в древнем мире существовало этика не првильно, но были определенные правила который должен сохранять каждый. Например древняя Греция, народ этой страны превозносносили любовь к Родине, готовность отдать жизнь за нее!