Подготовка к куликовской битве . помогите пожалуйста кратко

Подготовка Куликовской битвы В 1373 г. ордынцы вторглись в Рязанское княжество, но перейти московские границы не решились, так как Дмитрий с войском вышел на берег Оки. В 1377 г. московские рати пришли на помощь Нижегородскому княжеству, на которое напал по приказу Мамая царевич Арапша (Араб-шах). Однако битва на р. Пьяне окончилась поражением русских, не ожидавших внезапного нападения ордынцев. Зато в 1378 г. в сражении на р. Воже московские войска разгромили ордынские войска под командованием мурзы Бегича. Битва на Воже - первая победа русских над ордынцами в сражении в открытом поле. Поражение на Воже заставило Мамая серьезно готовиться к новому походу. На подготовку потребовалось два года. Мамай собрал огромное войско, нанял в генуэзских колониях в Крыму тяжелую фряжскую (итальянскую) пехоту, заключил союз с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом. Вступление Олега в союз с Ордой было вызвано безвыходным положением: Москва, как правило, встречала ордынцев на рубеже р. Оки, а рязанские земли оставались беззащитными. Мамай предполагал разграбить Северо-Восточную Русь и принудить ее вновь платить тяжелую дань. Москва тоже готовилась к схватке: увеличивалось постоянное войско - княжеский "двор", наращивалась численность набираемой из горожан пехоты, заключались соглашения с другими русскими князьями. Под предводительством Дмитрия собрались все князья Северо-Востока, кроме тверских и суздальских. Не прислали войск Новгород Великий, Смоленск и, естественно, Рязань. Численность русских войск, собранных Дмитрием, историки оценивают в 50 - 150 тысяч. Столь же неопределенно оценивается и численность войск Мамая. Традиционно считается, что ордынцев было больше, чем русских. По преданию, перед битвой Дмитрий получил благословение у Сергия Радонежского, игумена Троице-Сергиева монастыря, одного из самых авторитетных церковных деятелей того времени. Сергий послал на битву двух иноков-богатырей: Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Поединком Пересвета с ордынским богатырем Челубеем и началась, по преданию, Куликовская битва. Не исключено, что этот рассказ представляет собой легенду, призванную подчеркнуть религиозный характер противостояния православной Руси и мусульманской Орды. (Орда приняла ислам при хане Узбеке в начале XIV в.). Сбор русских войск происходил в Коломне. Отсюда в конце августа войско выступило в поход, обошло рязанские владения и подошло к Дону близ впадения в него р. Непрядвы. Рязань осталась за спиной русских войск, что сделало невозможным совместное выступление ордынских и рязанских войск.