Подготовка к сочинению по картине В.Васнецова Богатыри как изображена природа на картине? о чем говорят грозовые тучи?

Литература
Подготовка к сочинению по картине В.Васнецова Богатыри как изображена природа на картине? о чем говорят грозовые тучи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа неспокойная, в предчувствии печальных событий, ветер вносит напряженную обстановку, как и тучи, которые символизируют недремлющее око врага
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