Подготовленные рассказ, ответив на вопросы. 1. как ты думаешь, зачем проводят выборы? 2. кого избирают? 3. Кто участвует в выборах?

Окружающий мир
Подготовленные рассказ, ответив на вопросы. 1. как ты думаешь, зачем проводят выборы? 2. кого избирают? 3. Кто участвует в выборах?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Выборы проводятся чтобы избрать президента 2. Народ избирает призидента 3. Президента избирает народ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
15 баллов !!!Решите пожалуйста 4,5,6))))
Ответить
Математика
Выполни сложение,выбирая удобный порядок вычисления : -2,23+6,14+8,23+(-10,14).
Ответить
История
Назовите самое древнее млекопитающее, сохранившееся на территории Казахстана?
Ответить
Русский язык
Сочинить рассказ по данному началу про собаку Однажды на прогулке Потерялась соб??ка она сидела и дрожала от холода вдруг вот слова-помощники скули...
Ответить
Математика
Найдите неизвестное число x.если А) -x=5 1\3 Б) -X = -3,2 в) -(-x)=-0,5 Г) -(-x) = 10 образец п??сть требуется найти x если -x = 2,4...
Ответить