Подготовленные рассказ, ответив на вопросы. 1. как ты думаешь, зачем проводят выборы? 2. кого избирают? 3. Кто участвует в выборах?

Окружающий мир

Подготовленные рассказ, ответив на вопросы. 1. как ты думаешь, зачем проводят выборы? 2. кого избирают? 3. Кто участвует в выборах?

Автор: Гость