Подготовленные рассказ, ответив на вопросы. 1. как ты думаешь, зачем проводят выборы? 2. кого избирают? 3. Кто участвует в выборах?
Окружающий мир
Подготовленные рассказ, ответив на вопросы. 1. как ты думаешь, зачем проводят выборы? 2. кого избирают? 3. Кто участвует в выборах?
Ответ(ы):
Гость:
1. Выборы проводятся чтобы избрать президента 2. Народ избирает призидента 3. Президента избирает народ
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