Подготовьте письменный ответ на вопрос почему в словах устны грустный радостный ??ишется буква т а в словах опасный вкусный чудесный не пишется какой тип речи вы используете в своем ответе ? почему p.s сделайте в рассуждении
Русский язык
Подготовьте письменный ответ на вопрос почему в словах устны грустный радостный ??ишется буква т а в словах опасный вкусный чудесный не пишется какой тип речи вы используете в своем ответе ? почему p.s сделайте в рассуждении
Ответ(ы):
Гость:
Там используется орфограмма непроизносимый согласный например:усТны-усТь,грусТный-грусТь,радосТный-радосТь. например:опаСНый-опаСен,вкуСНый-вкуС,чудеСНый-чудеСа
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