Подготовьте письменный ответ на вопрос почему в словах устны грустный радостный ??ишется буква т а в словах опасный вкусный чудесный не пишется какой тип речи вы используете в своем ответе ? почему p.s сделайте в рассуждении

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Подготовьте письменный ответ на вопрос почему в словах устны грустный радостный ??ишется буква т а в словах опасный вкусный чудесный не пишется какой тип речи вы используете в своем ответе ? почему p.s сделайте в рассуждении

Автор: Гость