Подготовьте содноклассниками электронный альбом иллюстраций "Мои ровесники в по??ести В.Г. Короленко "В дурном обществе"". Для 5 класса! Сделайте понятно! Нам всем 11 лет!

Гость: Гость:

Нарисуйте портреты:Валека,Маруси,Сони и Васи,поставьте для себя цель чего вы хотите этим сказать,опишите характеристику героев и свою характеристику,сравните себя и своих одноклассников с героями рассказа.За это нам поставили 5.Желаю удачи!!!