Подготовь расказ о том,почему нужно охронять водоёмы и реки,беречь реки
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Подготовь расказ о том,почему нужно охронять водоёмы и реки,беречь реки
Ответ(ы):
Гость:
Вода-основа жизни всего живого на Земле.... в настоящее время весь мир испытывает потребность в чистой воде, в её источниках.... Россия обладает самыми большими запасами чистой воды, сосредоточенной в озере Байкал, но население в основном расходует воду бесхозяйственно, засоряет водоемы, промышленные предприятия загрязняют реки (забирает чистую воду и сбрасывают в реки промышленные стоки) , что отражается на экологии: гибнет рыба, животные и растительный мир.... поэтому, и требуются меры по охране водоемов от загрязнения, чтобы потреблять чистую воду и избежать различные болезни.... например, в Омске в результате забора воды из реки Иртыш Китаем и Казахстаном резко снизился уровень реки, что повлияло на судоходство и доставку грузов на север... кроме того, эти страны хагрязнили реку стоками, что сделало невозможным купание в Иртыше.... такая ситуация потребовала создание водонапорной плотины и новых очистных сооружений, на строительство которых будет потрачены миллиарды рублей, которые могли бы пойти на социальную сферу
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