подготовь рассказ о добром человеке, которого ты встретил в жизни.

Самы добрый человек в моей жизни-это мама.Она и пожалеет в трудную минуту,и советом поможет и делом.Мамины руки самые теплые,и добрые в мире.Только мама поймет меня лучше любого человека.Она отдаст последнее что у нее есть лижбы ее ребенок был счастлив.Когда все настроены против меня мама будет за меня как бы не было ей трудно.Она старается дать мне все что я прошу.Самый добрый человек это МАМА.