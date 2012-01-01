Подготовьте сообщение на тему "Искусство моего родного края" (город Чехов)

где вы живёте,может вам специально так задали,в каждом городе всё поразному,а сообщение это конкретные числа,год и мес. так что я напишу в украине,например в одессе!!! Весь спектр поисков в области музыкального искусства можно было на этих выходных наблюдать в Одесской филармонии, где проходил 19-й международный фестиваль современного искусства «Два дня и две ночи новой музыки». Как и обещала арт-директор фестиваля композитор Кармелла Цепколенко, программа оказалась разнообразной, с акцентом на хоровую и камерную музыку, множеством перкуссионистов, с интернациональными составами. Фестиваль посвящен 100-летию «альма матер» организаторов и многих участников — Одесской национальной академии музыки имени А. В. Неждановой. Одесская композиторская и исполнительская школы были представлены в полном объеме. В числе зарубежных классиков были и такие легенды авангарда, как 74-летний канадский флейтист Роберт Морис Айткен, новые знаменитости, например, молодая американка Одея Нини, композитор и певица, чью композицию «Лос-Анджелес Таймс» назвали лучшим сочинением 2012 года.