Подготовьте сообщение на тему "Освоение людьми планеты земля."

своение Земли человеком Процесс освоения Земли человеком был очень длительным и трудоемким.Даже сейчас нельзя сказать, что наша планета освоена полностью, так как существуют отдельные регионы, которые требуют детального изучения. Начало освоения ЗемлиДревние люди селились в долинах больших рек – Нила, Ганги, Тигра, Евфрата, Инда. Именно на этих территориях и начали формироваться первые цивилизации, получившие названия «речные». Климат на этих землях был благоприятен для жизни, плодородные земли способствовали ведению сельского хозяйства. Осваивать новые земли человечество начало с зарождением торговли. В поисках новых торговых путей открывались новые территории, которые в скором времени после их открытия заселялись переселенцами. Освоение землиК началу средневековья некоторые материки, моря, острова и даже океаны так и оставались не открытыми. Пик освоения земли человеком пришелся на эпоху Великих географических открытий. Именно тогда были открыты такие земли как Северная Америка Австралия, Южная Америка, а также Тихий океан. Новые территории манили жителей Европы своими природными богатствами – материки постепенно заселялись переселенцами. Преимущественно переселенцы селились на плодородных землях: в горных регионах, проживали аборигены. Освоение гор стало необходимым с началом расцвета промышленного производства. К концу 19 века люди заселили даже труднодоступные области, что было обусловлено развитием производства и транспортной системы. Страны мираВ мире насчитывается 193 независимые государства, а также несколько десятков зависимых территорий, которые были образованы в разные исторические периоды. На сегодняшний день люди живут на всех материках нашей планеты, за исключением Антарктиды. Однако даже там существуют исследовательные станции, на которых ученные ведут кропотливую работу по изучению материка. Изучая географию, можно заметить, что на некоторых материках стран намного больше, нежели на остальных. Это обусловлено многими факторами, в частности климатическими свойствами территорий, наличием водных ресурсов, особенностями рельефа. Так на территории Евразии расположено более 90 государств, в то время как на материке Австралия находится всего лишь одна страна. Все страны, которые существуют на планете, были созданы в ходе исторического процесса. Их жители объединены общим культурным и духовным наследием. Географические положения стран, которые наводятся на одном материке, могут кардинально отличаться друг от друга: существуют страны – полуострова, страны острова, страны, не имеющие выхода к морю.