Подготовьте устное сообщение на тему Как могут обогатить устную речь произведения русских писателей-классиков. (Новыми словами, образными выражениями, пословицами...) ------ -------------------------------------------...

Русские писатели-классики написали книги,а из книг мы берем информацию о правописании слова,и в следующий раз мы его запомним и напишем правильно.И книги обогащают нашу речь, если бы мы не читали книги,мы не смогли говорить,учителя научила нас писать и читать, а из книг мы увидели новые слова и спросили что это,а нам ответили,так мы учим новые слова и обогащаем нашу речь и мозг,Книги нужно читать всегда!