Подъемный кран равномерно поднимает груз массой 3 т за 0,5 мин. Мощность подъемного крана 10 кВт. Какую работу совершает кран? Чему равна высота,на которую поднимается груз?

Физика
Подъемный кран равномерно поднимает груз массой 3 т за 0,5 мин. Мощность подъемного крана 10 кВт. Какую работу совершает кран? Чему равна высота,на которую поднимается груз?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m = 3 т = 3 000 кг t = 30 c N = 10 кВт = 10 000 вт g = 9,8 Н А - ? S - ? Решение: A = N · t A = 10 000 · 30 = 300 000 Дж S = A / F S = 300 000 / m · g = 300 000 / 3 000 · 9,8 = 300 000 /29 400 = 10,2 м Ответ: Работу совершает кран равной 300 000 Дж (300 кДж), поднимая груз на высоту 10,2 метра.
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