Поднимается с поверхности, поднимается утром, густой туман, ранним утром, с поверхности реки, широкой реки. Составьте из них предложение и запиши его. Подчеркни в предложении грамматическую основу.

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Поднимается с поверхности, поднимается утром, густой туман, ранним утром, с поверхности реки, широкой реки. Составьте из них предложение и запиши его. Подчеркни в предложении грамматическую основу.

Автор: Гость