Поднимаясь в гору лыжник проходит путь, равный 3км,а са средней скоростью 5,4км/ч. спускаясь с горы со скоростью 10м-с, Он проходит 1км пули. определите среднюю скорость лажника на всем пути

Физика

Поднимаясь в гору лыжник проходит путь, равный 3км,а са средней скоростью 5,4км/ч. спускаясь с горы со скоростью 10м-с, Он проходит 1км пули. определите среднюю скорость лажника на всем пути

Автор: Гость