Подобрать предметы и признаки: весенний-день,..... весенняя -гроза, ...... весеннее -солнце,....... весенние -дни, ..... Придумать и записать 2 предложения с этими словосочетаниями.

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Подобрать предметы и признаки: весенний-день,..... весенняя -гроза, ...... весеннее -солнце,....... весенние -дни, ..... Придумать и записать 2 предложения с этими словосочетаниями.

Автор: Гость