Подобрать предметы и признаки: весенний-день,..... весенняя -гроза, ...... весеннее -солнце,....... весенние -дни, ..... Придумать и записать 2 предложения с этими словосочетаниями.

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Подобрать предметы и признаки: весенний-день,..... весенняя -гроза, ...... весеннее -солнце,....... весенние -дни, ..... Придумать и записать 2 предложения с этими словосочетаниями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весенний день(солнце,пение птиц,чистый воздух ) весенняя гроза(дождь,шум,слякоть ,вода) весенние дни(жарко солнце воздух работа
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