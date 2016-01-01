Подобрать фразеологизмам синонимичные Бить баклуши- прикусить язык -
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Подобрать фразеологизмам синонимичные Бить баклуши- прикусить язык -
Ответ(ы):
Гость:
Бить баклуши - бездельничать Прикусить язык- промолчать, не возражать.
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