Подобрать иизаписать пословицы о языке речи 5 пословиц

1Держи собаку на цепи,а язык на семи2мал язык да всем телом владеет3Если хорошую речь повторить три раза то-даже у собак появиться отвращение 4язык без костей:работает на хозяина и на гостей5язык мой -враг мой6язык впереди ног бежит7от учтивых слов язык не отсохнет8без углов дом не строится-без пословици речь не молвится9хлеб-соль кушай,а умные речи слушай10хорошую речь хорошо и слушать