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Подобрать однокоренное слово к слову знания
Подобрать однокоренное слово к слову знания
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Знания - знать,знаем,узнаем,узнать,узнавать.
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