Подобрать однокоренные слова разных частей речи к слову тоска рассвет обида ответ взгляд. Все глаголы запиши в форме 2- го лица ел.сила и 3- го лица п н.числа.
Подобрать однокоренные слова разных частей речи к слову тоска рассвет обида ответ взгляд. Все глаголы запиши в форме 2- го лица ел.сила и 3- го лица п н.числа.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тоска-тоскуешь, тоскует, тоскливый, Рассвет-рассветаешь, рассветает, рассветный, Обида-обижаешь, обижает, обидчивый, Ответ-отвечаешь, отвечает, ответный, Взгляд- взглянешь, взглянет, взглядный