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Подобрать пословицу к повести приключения Гулливера.
Подобрать пословицу к повести приключения Гулливера.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Чужая сторона прибавит ума. своя земля и в горсти мила. чужбинка не по шерсти гладит.
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