Подобрать пословицу к повести приключения Гулливера.

Подобрать пословицу к повести приключения Гулливера.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Чужая сторона прибавит ума. своя земля и в горсти мила. чужбинка не по шерсти гладит.
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