Подобрать пословицы о учении (Учёба)

Подобрать пословицы о учении (Учёба)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Корень учения горек,да плод его сладок ученье-свет,а неученье тьма кто хочет много знать ,тому надо мало спать
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