Подобрать синонимы с непроизносимыми согласными К данным словосочетаниям Храбрый воин,тяжелая мебель, героический поступок
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Подобрать синонимы с непроизносимыми согласными К данным словосочетаниям Храбрый воин,тяжелая мебель, героический поступок
Ответ(ы):
Гость:
Храбрый воин-трусливый воин,тяжёлая мебель лёгкая мебель,героический поступок -глупый поступок
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