подобрать текст русских народных песен в которых употребляются образы берёзы и хлеба

Песня русская в березах, в хлебах – На покосах, на морозах, На санях и на лугах… На ветру шумят рябины, Каждый слушать их готов. Столько песен у России – Сколько во поле цветов! Кто сложил ее, не знаю, Только песня та добра, Песня с детства мне родная И подруга, и сестра. А слова ее простые Душу трогают до слез, Столько песен у России, Сколько в рощицах берез. Словно музыка степная, Золотая рожь встает, В полный голос слышен колос – Это Родина поет! Песни русские такие, Что охота подпевать… Столько песен у России, – Никому не сосчитать