Подписать прилагательные ко словам:пианино,какао,кофе,кенгуру,фамилия,интервью,рояль,нюль,мазоль,мышь,алиби,бюро.
Русский язык
Подписать прилагательные ко словам:пианино,какао,кофе,кенгуру,фамилия,интервью,рояль,нюль,мазоль,мышь,алиби,бюро.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новое пианино, сладкое какао, горький. кофе, рыжий кенгуру, красивая фамилия, длинное интервью, старый рояль, красная мазоль, шустрая мышь
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