Подпишите, что на рисунке "Строение хвоща" обозначено цифрами 1-3. Помогите пожалуй??та срочно нужно
Биология
Подпишите, что на рисунке "Строение хвоща" обозначено цифрами 1-3. Помогите пожалуй??та срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-летний побег 2-осенний побег 3-споровой колосок
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