Подпишите, что на рисунке "Строение хвоща" обозначено цифрами 1-3. Помогите пожалуй??та срочно нужно

Биология

Подпишите, что на рисунке "Строение хвоща" обозначено цифрами 1-3. Помогите пожалуй??та срочно нужно

Автор: Гость