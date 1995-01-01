подробный план рассказа Васюткино озеро

Идти к великим изобретениям, исходя от самых ничтожных начал, и видеть, что под первой и ребяческой внешностью может скрываться удивительное искусство, - это дело не дюжинных умов, а под силу лишь мысли сверхчеловека. Виктор Петрович Астафьев, известный русский писатель – современник, родился 1-го мая 1924 год в крестьянской семье в деревне Овсянка, расположенной на самом берегу Енисея в Красноярском крае. Рано потеряв мать, семилетний мальчик воспитывался бабушкой Екатериной Павловной. В дальнейшем семья Астафьевых была вынуждена переехать в село Игарка, место, куда ссылали раскулаченных крестьян. Из-за сложных отношений отца с мачехой, маленький Виктор был отправлен в детский дом. Ещё в школе-интернате у Виктора Петровича наметились склонность и интерес к литературе. Сибирский поет Игнатий Дмитриевич Рождественский, заметив мальчика, помогает развивать в Астафьеве литературный талант. Астафьев васюткино озеро краткий пересказ Сочинение Виктора Петровича о любимом озере, которое вышло в свет в школьном журнале, впоследствии развернётся в рассказах «Васюткино озеро». Во время 2-й мировой войны Виктор Петрович, как и многие его современники, ушёл добровольцем на фронт, провоевав обыкновенным солдатом. Не раз получал заслуженные боевые награды (медали "За победу над Германией", "За отвагу" и "За освобождение Польши"). А также был награждён такой высокой наградой как орден Красной Звезды, не раз получая он и тяжёлые ранения. Осенью 1945 года Астафьев демобилизуется и вместе со своей супругой, рядовой Корякиной Марией Семёновной, переезжает на Урал. В 1947 году в семье Астафьевых рождается дочь, которая умирает через полгода от плохого питания. В течение последующих двух лет у Астафьева рождается еще одна дочь Ирина и сын Андрей. Впервые рассказ «Гражданский человек» Виктора Петровича Астафьева был опубликован в 1951 году в издании «Чусовский рабочий», который впоследствии будет известен широкому читателю под названием «Сибиряк». А в 1953 году вышла в свет и 1-я книга писателя «До будущей весны». Творчество Астафьева воплотило в себе в равной мере две важнейшие темы 60 -70 годов: деревенскую и тему военного времени. В своем творчестве период второй мировой войны писатель преподносит, как самую великую трагедию человечества. К примеру, в повести «Пастух и Пастушка» обозначенной самим автором как современное пасторальное произведение, идёт речь о всепоглощающей любви молодой пары, на краткий жизненный миг сведённой и навеки разлучённой жестокой войной. Астафьев васюткино озеро краткий пересказ Остаток своей жизни (с 1980) писатель прожил в родной деревне Овсянке, сознательно огородившись от городской суеты, хотя творчество Виктор Петрович не бросает. Живя в Овсянке, он пишет роман "Печальный детектив", рассказы "Жизнь прожить", "Медвежья кровь", "Светопреставление" и др. Родная земля навеяла ему и строки романа «Прокляты и убиты», за который в 1995 году он получил Госпремию им. Горького. Последние годы жизни Астафьев получил еще несколько премий за выдающийся вклад в современную литературу. Умер писатель зимой 2001 года в г. Красноярске, не дожив до своего 77-ти лет всего несколько месяцев. Астафьев васюткино озеро краткий пересказ Есть люди, которым на роду написано быть глупцами: они делают глупости не только по собственному желанию, но и по воле судьбы.