Подсчитано, что если вдруг все льды растают, то уровень воды в океанах поднимется ??олее чем на 65 м. Определите по физической карте, окажется ли под водой местность, где вы живете. А Я ЖИВУ В ОМСКЕ

География

Подсчитано, что если вдруг все льды растают, то уровень воды в океанах поднимется ??олее чем на 65 м. Определите по физической карте, окажется ли под водой местность, где вы живете. А Я ЖИВУ В ОМСКЕ

Автор: Гость