Подсчитано, что если вдруг все льды растают, то уровень воды в океанах поднимется ??олее чем на 65 м. Определите по физической карте, окажется ли под водой местность, где вы живете. А Я ЖИВУ В ОМСКЕ

География
Подсчитано, что если вдруг все льды растают, то уровень воды в океанах поднимется ??олее чем на 65 м. Определите по физической карте, окажется ли под водой местность, где вы живете. А Я ЖИВУ В ОМСКЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, если брать за основу самую низкую точку(41м от уровня моря,на берегу  Иртыша в районе села  Малая Бича Усть-Ишимского района, на границе с Тюменской областью) то затопит. Уточнить вопрос бы, местность где вы живёте, ил целый город.
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