Подсчитать в байтах количество информации в тексте, если текст состоит из 600 символов, а мощность используемого алфавита – 128 символов.
Разное
Подсчитать в байтах количество информации в тексте, если текст состоит из 600 символов, а мощность используемого алфавита – 128 символов.
Ответ(ы):
Гость:
Мощность алфавита (N) связана с весом символа (i) по формуле N=2^i. Следовательно: N=128, значит i=7 (2^7=128) Информационный объем V сообщения равен произведению количеству K символов в сообщении на информационный вес i символа алфавита V = K * i Каждый символ будет весить i=7 бит 600 * 7 = 4200 бит = 525 байт
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