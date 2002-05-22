Подскажите как получилось -4 в этом рівнняні ||x|-2|=2

Подскажите как получилось -4 в этом рівнняні ||x|-2|=2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Х-2=2 х=2+2 х=4 4-2=2 как то так
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