Подскажите как решить? C2H2-C2H4-C2H5CL-C2H5OH-CH3C-CH3=-C

Подскажите как решить? C2H2-C2H4-C2H5CL-C2H5OH-CH3C-CH3=-C

Ответ(ы):

Ответил Гость:
С2Н2 +Н2 =С2Н4 С2Н4 +НCL = C2H5CL C2H5CL +KOH = C2H5OH + KCl CH3C-CH3=-C что это? мне не понятно
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