Подскажите однокоренные слова к слову палетка
Разное
Подскажите однокоренные слова к слову палетка
Ответ(ы):
Гость:
Палет,палетачка.и всё
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