Подскажите пожалуйста 10 пословиц и поговорок,в которых есть глагол или глаголы во 2 -ом лице единственного числа.Плиз...

Без смерти не умрёшь. Из песни слова не выкинешь. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. За твоим языком не поспеешь и босиком. Кашу маслом не испортишь. Любишь кататься люби и саночки возить. Лбом стены не прошибёшь. Слезами горю не поможешь. Тише едешь дальше будешь. Шила в мешке не утаишь.