Подскажите пожалуйста Из 10 курортов надо выбрать 5 курортов каждому по 1 1. Лена захотела познакомится с российскими субтропиками 3. Вася мечтал поехать на склон высочайш ей вершины России 3. Петя стремился попаст...

Разное

Подскажите пожалуйста Из 10 курортов надо выбрать 5 курортов каждому по 1 1. Лена захотела познакомится с российскими субтропиками 3. Вася мечтал поехать на склон высочайш ей вершины России 3. Петя стремился попасть за полярный круг 4, Ира решила навестит родных в Башкирии 5, Олег положил глаз на Подмосковье Абзаково, Архыз, Белокуриха, Губаха, Домбай, Кировск, Красная поляна, Терскол, Шерегеш, Яхрома

Автор: Гость